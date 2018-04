Leuchtmittelhersteller: Schwache Glühbirnen-Nachfrage verdirbt Philips Lighting Jahresstart

Im Zuge der Abspaltung hat Philips Lighting einen Umbau angestoßen. Auch der Firmenname soll geändert werden, und zwar in Signify. Seine Produkte will das Unternehmen aber weiter unter dem traditionsreichen Markennamen Philips verkaufen. Auch die ehemalige Mutter stellt sich nun auf und konzentriert sich nun auf Gesundheitsthemen. Sie hatte ihren Anteil an Philips Lighting zuletzt sukzessive abgebaut.