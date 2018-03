Li Shufu: Daimlers neuer Großaktionär plant keine weiteren Zukäufe

BerlinDer neue Daimler-Großaktionär Li Shufu will zunächst keine weiteren Anteile an Autobauern erwerben. „Derzeit haben wir keinerlei Pläne für weitere Zukäufe“, sagte Li der „Bild am Sonntag“ laut Vorabbericht. „Wir konzentrieren uns in nächster Zeit auf die Entwicklung der bestehenden Beteiligungen.“