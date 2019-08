Lichtkonzern: Größter Osram-Aktionär hält Übernahmeangebot für zu niedrig

München Der größte Aktionär von Osram will das Übernahmeangebot für den Münchner Lichtkonzern nicht annehmen. Die mit 9,3 Prozent an Osram beteiligte Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AlianzGI) erklärte am Mittwoch, sie halte die Offerte der beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle für zu niedrig. „Aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen ist AllianzGI derzeit entgegen der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat der Osram nicht bereit, das Angebot anzunehmen“, hieß es in der Mitteilung.