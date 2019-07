Lichtkonzern Österreicher prüfen neuen Anlauf für Osram-Übernahme

Mirabaud-Analyst Neil Campling gab sich skeptisch, was die Sinnhaftigkeit einer Übernahme von Osram angeht. Dazu müsse AMS alles herauslösen oder verkaufen, was bei Osram nichts mit Chips zu tun habe – das sei etwa die Hälfte des Geschäfts.



Die in Zürich gelistete AMS ist an der Börse 3,4 Milliarden Euro wert, etwas mehr als Osram (3,2 Milliarden). Am Dienstag stieg die Aktie um vier Prozent auf 46,38 Franken. Operativ lief es bei AMS im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet, und auch für das dritte Quartal stellte das Unternehmen eine höhere Rendite in Aussicht.



Osram-Papiere kletterten um drei Prozent, lagen aber mit 33,91 Euro immer noch unter der Bain/Carlyle-Offerte. Die Hoffnung von Anlegern auf ein zweites, höheres Angebot aus Österreich könnte den Plan von Bain und Carlyle torpedieren, bis 5. September mindestens 70 Prozent der Osram-Aktien einzusammeln. Gelingt das nicht, ist die Übernahme geplatzt.