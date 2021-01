Lichtkonzern: Osram erhöht Prognose und rechnet mit schnellerer Erholung der Märkte

Berlien führte den Gewinnsprung auf die Beschleunigung der Sanierungsmaßnahmen in der Coronakrise zurück: „Die Maßnahmen, die wir schon mit den ersten Krisenanzeichen gestartet haben, schlagen sich klar in unserem positiven Geschäftsverlauf wider.“ Das Ziel, bis 2022 rund 300 Millionen Euro einzusparen, werde schon in diesem Geschäftsjahr erreicht. Schon im November hatte Berlien auf die anziehende Nachfrage nach Autos verwiesen, für die Osram LEDs liefert.