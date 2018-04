Lichtkonzern: Osram muss wegen Dollarschwäche die Jahresprognose senken

Zugleich kündigte Osram Sonderbelastungen vor Steuern von 60 bis 70 Millionen Euro für den Zukunftspakt für seine deutschen Standorte an, was gleichbedeutend mit dem Abbau von mehreren hundert Stellen sein dürfte. Derzeit verhandelt der Konzern mit den Arbeitnehmern über einen Sozialplan. Im vergangenen Sommer war mit den Arbeitnehmern ein „Zukunftskonzept Osram“ vereinbart worden, dessen Details nun vereinbart werden sollen. Da noch nicht absehbar sei, wann man zu einem Ergebnis komme, sind die erwarteten Sonderbelastungen in der neuen Gewinnprognose nicht enthalten.