Lichtkonzern: Osram startet den Verkauf des Leuchtengeschäfts

Probleme bereitete Osram insbesondere das Servicegeschäft in den USA, darunter fallen zum Beispiel Dienstleistungen rund um die Beleuchtung im Büro. Der Markt war lange schwach, weil wenig neue Industrie- und Bürobauten in den USA errichtet wurden. Nach Informationen des Handelsblatts aus Industriekreisen gibt es für das Servicegeschäft in den USA bereits Gespräche mit Interessenten.