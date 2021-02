Lichtkonzern: Osram sucht nach Käufer für Teile der Digitalsparte

Insgesamt seien dabei zum Teil Nachholeffekte zu spüren, sagte Berlien. Viele Kunden hätten in der Coronakrise ihr Geld beisammengehalten und die Lagerbestände reduziert. Nun ziehe die Nachfrage an, und die Lager würden wieder gefüllt. Kurzfristig gebe es Engpässe beim Hochfahren der Produktion: „Wir sind in einigen Bereichen gar nicht mehr so lieferfähig“, sagte der scheidende Osram-Chef.