Lichtkonzern: Osram verdient weniger - Verkauf von US-Leuchten-Servicegeschäft

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen zwei Übernahmen in den USA an. Mit dem Anbieter Fluence Bioengineering will Osram sein Spezialbeleuchtungs-Geschäft stärken. Fluence entwickelt und vertreibt Leuchten für den Gemüse- und Arzneipflanzenanbau. Mit Vixar will Osram seine Aktivitäten bei optischer Sicherheitstechnik ausbauen.