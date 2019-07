Lichtkonzern Osrams zweiter Interessent macht schnellen Rückzieher

Auch beim Arzneimittelhersteller Stada waren Finanzinvestoren am Werk: Bain und Cinven kauften 2017 eine Mehrheit am Generikahersteller für gut 66 Euro je Aktie. US-Investor Elliott sprang auf den Übernahmezug auf, kaufte sich bei Stada ein und forderte eine Nachbesserung. Die bekam er: Die knapp 82 Euro je Aktie, die es Ende 2018 schließlich gab, bedeuteten noch mal einen üppigen Aufschlag auf die ursprüngliche Offerte. Am 27. November 2018 wurde die Aktie zum letzten Mal an der elektronischen Börse Xetra gehandelt. Wer bis dahin dabei blieb, konnte gegenüber dem Kurs vor Bekanntwerden des Übernahmeangebots einen Kurszuwachs von zwei Dritteln einstreichen. Heute können Investoren Stada-Aktien weiter an deutschen Regionalbörsen handeln, der Rückzug von dort läuft noch.

Bild: dpa