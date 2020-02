Lichttechnikkonzern: Österreichische AMS strebt nach voller Kontrolle über Osram

Der österreichische Sensor-Spezialist AMS will beim Münchner Lichtkonzern Osram nun doch voll durchregieren. AMS teilte am Montagabend mit, man strebe einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Osram an. Damit hätte das Unternehmen vollen Zugriff auf die Kasse von Osram, müsste den übrigen Aktionären allerdings eine Abfindung und eine Garantiedividende bieten.