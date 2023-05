Lidl-Einwegflaschen „Wir sind nicht gegen Mehrweg“

Es gibt Überlegungen im Bundesumweltministerium, ob die Quote nicht doch für einzelne Unternehmen gelten müsste oder Sanktionen nötig sind. Auch die EU plant eine Mehrwegquote. Was würde das für Lidl bedeuten?

Volkswirtschaftlich würde das enorme Kosten mit sich bringen, bei einer Quote von 70 Prozent bis zu 11,2 Milliarden Euro. Das würde sich auch auf die Verbraucher durchschlagen. Eine Mehrwegquote könnte die Inflation treiben. Man bräuchte mehr Lagerfläche im Handel, neue Sortierzentren, damit würde eine erhebliche Flächenversiegelung und auch eine CO2-Belastung einhergehen. Und man müsste auch neue Lastwagen anschaffen. Wir können heute auf einem Lkw 400.000 Plastikflaschen aus dem Pfandautomat transportieren, wenn diese zusammengepresst sind. Bei vergleichbaren Mehrwegsystemen sind nur circa15.000 Flaschen auf dem Lkw unterwegs. Es empfiehlt sich, vom Ende her zu denken und sich einer sachlichen Bewertung nicht zu verschließen. Die Kreislaufflasche ist günstig, praktisch, landet nicht in der Umwelt und hat eine sehr gute Klimaeffizienz. Das sind Sachargumente, die zu Recht auch politisch diskutiert werden.