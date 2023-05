Lidl-Einwegflaschen „Wir sind nicht gegen Mehrweg“

Sie werben damit, dass die Lidl-Flasche ohne Neuplastik auskommt und nur aus Recyclingmaterial besteht. Aber nicht alle Pfandflaschen werden zurückgegeben. Beim Recycling gibt es einen Materialverlust, Plastikflaschen lassen sich nicht ewig recyceln, also muss Neuplastik hinzugefügt werden. Wie geschlossen ist Ihr Kreislauf wirklich?

Unsere Kreislaufflasche besteht vollständig aus Rezyklat. Dafür setzen wir die bei Lidl und Kaufland über die Pfandautomaten zurückgegebenen Flaschen ein. Für den gesamten Markt gilt, dass 98,5 Prozent der bepfandeten Plastikflaschen in Deutschland über die Pfandautomaten wieder zurückgegeben werden. Das war das Ziel bei der Einführung des Pfands, dass die Wertstoffe wiederverwertet werden und keine Flaschen in der Umwelt landen. Die Flaschen, auch von anderen Herstellern werden bei uns in den Filialen gesammelt, sortiert und mit Lastwagen ins Zentrallager gebracht, kompaktiert und anschließend in unseren Recyclingwerken recycelt. So funktioniert unser Kreislauf. Es gibt keine Mehrwegsysteme, die komplett ohne Materialverlust auskommen.