Lieferengpässe: Drägerwerk verabschiedet sich endgültig von Prognose

Im dritten Quartal lag der Auftragseingang währungsbereinigt mit 777 Millionen Euro zwar auf Vorjahresniveau, der Umsatz ging aber um neun Prozent auf 725 Millionen Euro zurück. Dass das Ebit negativ ausfiel, habe zum einen am Wegfall von Aufträgen für Beatmungsgeräte gelegen, von denen Dräger in der Corona-Pandemie profitiert hatte, und zum anderen an den hohen Kosten für elektronische Bauteile.