Lieferengpässe nach Huthi-Attacken „Es hat sich weniger verändert, als so mancher erhofft hat“

Im Detail scheinen trotzdem die Reden vom Umbau globaler Lieferströme verfrüht. „Es hat sich in den letzten Jahren weniger verändert, als so mancher erhofft hat“, sagt Thomas Wimmer von der Bundesvereinigung Logistik. Zwar seien resiliente Lieferketten für viele Produktionen seit Corona „noch wichtiger“ geworden. Aber neue Lieferwege stünden auch im Spannungsverhältnis mit bezahlbaren Preisen und zuverlässigen Produktionsbedingungen vor Ort. Und da sei Asien in den meisten Fällen unschlagbar. „Wer heute nicht in China produzieren will, fertigt in Malaysia“, sagt Wimmer. Also jenen Ländern, deren Transportrouten auf dem Meer sich unwesentlich unterscheiden und im kürzesten Fall auch durch den Suezkanal nach Europa führen.