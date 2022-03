Lieferengpässe Welche Branchen von Zulieferern aus Russland oder der Ukraine abhängen

Am stärksten trifft die Krise viele Maschinenbauer. Auf Unternehmen dieser Branche entfallen rund 11 Prozent aller direkten oder über nur einen Zwischenhändler abgewickelten deutschen Lieferbeziehungen nach Russland oder in die Ukraine. An zweiter Stelle folgen mit rund 10 Prozent Firmen aus der Software- und IT-Wirtschaft, die Leistungen bei Unternehmen in den beiden Konfliktstaaten einkaufen. Die Elektronik- und Elektrotechnikbranche folgt mit 7 Prozent der Lieferbeziehungen auf Rang 3.