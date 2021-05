Lieferengpässe: Wo bleibt das Holz? Materialmangel setzt der Baubranche zu

Die Ursachen der Lieferprobleme liegen in der Corona-Pandemie begründet: „Mit dem Wiedererstarken der Volkswirtschaften in den USA und in China wurden die internationalen Lieferketten durcheinander gewirbelt“, erläutert der Bauverband ZDB. Die hohe internationale Nachfrage nach Holz, der Schädlingsbefall von Wäldern in Europa und Kanada sowie Exportbeschränkungen führten zu steigenden Preisen und Holzknappheit auch in Deutschland – zumal andere Länder deutlich mehr für Schnittholz zahlten. Mit Blick auf den Materialmangel, der auch Kunststoffe betrifft, warnte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa jüngst: „Die Engpässe haben das Potenzial, die Baustellen im Sommer zum Erliegen zu bringen.“