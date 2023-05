Lieferketten: „Der Transport läuft wieder. Aber die Lager sind voll“

Zukünftige Krisen gehören zum Geschäft, glaubt man in Kopenhagen und will daher das Transportgeschäft, so wie es bislang war, erweitern. „Die Kunden wollen mehr Flexibilität, um auf Probleme in den Lieferketten zu reagieren“, sagt Jens-Ole Krenzien, der Maersk-Chef in der Region Europa. In Zukunft wollen die Dänen Waren je nach Bedarf „beschleunigen“ oder „verlangsamen“, ganz nach den Wünschen des Kunden. Hat zum Beispiel ein Händler zu viele Schuhe geordert und bekommt sie nicht verkauft, will Maersk dafür sorgen, dass die nächste Ladung nicht zusätzlich ins Lager rollt, sondern zeitverzögert ihr Ziel erreicht. Dazu wird der Schuh-Container während des Transports von Asien nach Europa an einem Verladepunkt vom Schiff genommen und in einem Maersk-Lager für eine gewisse Zeit zwischengeparkt. Braucht der Schuhhändler hingegen plötzlich mehr Produkte, kann er seine Bestellung schneller kommen lassen: Dazu wird die Ware wieder vom Schiff genommen und per Zug oder Flugzeug weiterverschickt.