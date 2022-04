Lieferkettenprobleme Kosmetikbranche: „Es wird absurd teuer“

Der Kosmetikverband sieht die Branche wegen der steigenden Rohstoffpreise in einem Dilemma. „Die Preissteigerung liegt bei 20 bis 30 Prozent, aber das kann man ja nicht alles 1 zu 1 auf das Endprodukt und damit an den Konsumenten weitergeben“, so Ruppmann. Ausschließen will er steigende Preise für die Endkunden deshalb nicht. „Da muss feinfühlig agiert werden, weil die Kunden bei den Preisen sehr sensibel sind, sagt Ruppmann. „So hat auch Cosnova noch keine Preise erhöht. Allerdings prüfen sie stetig die Kostensituation und arbeiten aktuell daran, die Warenverfügbarkeit zu stabilisieren. Das rät auch Ruppmann: Nun gelte es neue Lieferanten, innovative Produktions-, Abfüll- und Herstellungsmethoden zu finden und die Abhängigkeiten zu prüfen.



