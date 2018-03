Lieferschwierigkeiten: US-Probleme verhageln Henkel den Jahresauftakt

Henkel war in den vergangenen Jahren auch durch Zukäufe in Nordamerika gewachsen, zudem hatten die Düsseldorfer dort ihre Traditionsmarke Persil eingeführt. 2017 hatte der Konzern in Nordamerika mit knapp 5,2 Milliarden Euro rund ein Viertel seines Umsatzes erzielt, gut drei Prozent betrug damals das organische Umsatzwachstum dort. Durch Umstellungen in den Transport- und Logistiksystemen in Nordamerika entstandene Probleme bremsten Henkel nun aber aus. "Wir erwarten, dass unsere Performance im ersten Quartal von diesen Lieferschwierigkeiten belastet wird", räumte Van Bylen ein. Er geht davon aus, dass die Probleme im Verlauf des zweiten Quartals abgestellt würden. Der Henkel-Chef betonte zudem, dass die Geschäfte mit Klebstoffen nicht von den Schwierigkeiten betroffen seien - und sich ebenso wie das Geschäft mit Haarpflege-Produkten für Frisöre "sehr gut entwickele". Die Klebstoff-Sparte um Marken wie Loctite oder Teroson machen knapp die Hälfte des Konzernumsatzes aus.