Linde und Praxair dürfen fusionieren „Dieser Zusammenschluss rechnet sich nicht“

Die Kostensenkungen, die Linde und Praxair den Aktionären in Aussicht gestellt hatten, werden von beiden Konzernen nun etwas zurückhaltender eingeschätzt als bisher. Sie sprachen am Montag von erwarteten Synergien in einer Bandbreite von 1,1 bis 1,2 Milliarden Dollar binnen drei Jahren anstelle der bisher genannten 1,2 Milliarden Dollar. Die Konzerne hatten bereits bei der Obergrenze des durch Firmenverkäufe abzugebenden Umsatzes zurückgesteckt - das Volumen dürfte nach bisherigen Angaben die Schwelle von 3,7 Milliarden Euro überschreiten. Am Montag äußerten sich die Konzerne dazu ebensowenig wie zu dem Gewinnanteil (Ebitda), der durch die Verkäufe künftig entfällt. Linde sah offenbar keinen Anlass, die bisherige Summe von maximal 1,1 Milliarden Euro infrage zu stellen.