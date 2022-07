Lkw-Bauer: Daimler Truck startet Serienproduktion des ersten Elektro-Müllwagens

Der Lkw-Bauer Daimler Truck bringt mit dem eEconic seinen zweiten elektrischen Lastwagen in Serie auf die Straße. Das Sonderfahrzeug für Entsorgungsbetriebe werde ab sofort im größten Montagewerk Wörth vom Band laufen, teilte der Nutzfahrzeughersteller am Freitag mit. Erster Kunde ist ein Entsorgungsunternehmen in Dänemark.