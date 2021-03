Lkw-Bauer: MAN besiegelt Sparplan – Werk in Steyr steht vor Verkauf

„Wir werden MAN grundlegend neu ausrichten und gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft führen“, erklärte MAN-Chef Andreas Trostmann am Dienstag zum Abschluss der Vereinbarungen mit dem Betriebsrat und der IG Metall. Den Standort Steyr in Österreich mit seinen rund 2200 Beschäftigten soll die WSA Beteiligungs GmbH des früheren Magna-Chefs Siegfried Wolf übernehmen.