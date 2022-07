Lkw-Bauer Nutzfahrzeughersteller Volvo verdient deutlich mehr

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat im zweiten Quartal von einem deutlichen Anstieg der Lkw-Auslieferungen und von Preiserhöhungen profitiert. Der Erlös sei um 31 Prozent auf knapp 119 Milliarden schwedische Kronen (11,3 Milliarden Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Stockholm mit. Währungsbereinigt habe das Plus 20 Prozent betragen.