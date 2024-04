Lkw-Bauer: Tarifeinigung bei Daimler Truck in den USA – Streik abgewendet

Erst kürzlich hatte die mächtige Gewerkschaft auch bei Volkswagen in den USA triumphiert: Mit einer Mehrheit von 73 Prozent votierten die Beschäftigten des VW-Werks in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee für eine Zusammenarbeit mit der UAW. Sie vertritt damit erstmals die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter bei einem ausländischen Autobauer in den traditionell gewerkschaftsfeindlichen Süden der USA. Im Mercedes-Werk in Alabama ist die Abstimmung über eine gewerkschaftliche Vertretung für Mitte Mai geplant.