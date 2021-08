Lkw-Hersteller: Langjähriger MAN-Betriebsratschef Athanasios Stimoniaris geht

Tostmann wies Gerüchte zurück, er solle abgelöst werden. „Mein Auftrag ist es, den Zukunftsplan für MAN umzusetzen“, sagte er dem Handelsblatt. Traton-Chef Gründler will Berichten zufolge am 15. September eine neue Strategie für das Unternehmen präsentieren. In der Holding gilt MAN als Sorgenkind, die Rendite hinkt der der schwedischen Schwestermarke Scania weit hinterher.