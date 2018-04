Lkw-Hersteller: VW-Trucksparte könnte US-Partner Navistar komplett schlucken

Mit der geplanten Umwandlung der Lkw-Sparte in eine Aktiengesellschaft ist nach Unternehmensangaben nicht zwangsläufig ein Börsengang verbunden. Wenn VW das Lkw-Geschäft kapitalmarktfähig mache, bedeute dies nicht automatisch, dass ein Börsengang folgen werde, sagte Sparten-Chef Andreas Renschler am Montag vor Journalisten in München.