Lkw-Sparte: Chefwechsel bei Daimler Trucks in Asien

Das Asien-Geschäft des Lkw-Bauers Daimler Truck AG steht vor einem Personalwechsel an der Spitze: Zum 1. Dezember werde der bisherige Leiter der Tochtergesellschaft in Brasilien, Karl Deppen, den bisherigen Leiter Hartmut Schick ablösen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Schick geht mit 59 Jahren nach 35 Jahren bei Daimler Ende des Jahres in den Ruhestand. Der 55-jährige Deppen wird als Verantwortlicher für Truck-China mit der Marke Aumann sowie für die Regionen Japan (Marke Fuso) und Indien (Marke Bharat Benz) in den Vorstand der Truck AG aufrücken. Diese wird bis Ende des Jahres vom Daimler-Konzern abgespalten und an die Börse gehen.