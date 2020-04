Lkw- und Bushersteller: Gewinn von VW-Tochter Traton bricht um zwei Drittel ein

Die Traton-Tochter MAN kündigte am Dienstag an, ihre Produktion am 27. April wieder aufzunehmen. Nach rund sechs Wochen Unterbrechung infolge der Coronakrise werde die Fertigung zunächst mit verringerter Kapazität wieder begonnen, teilte der Lkw- und Bus-Hersteller mit. Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal will Traton am 4. Mai bekanntgeben.