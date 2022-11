Logistik als Frühindikator „Die Lager füllen sich wieder“

Kostete Anfang des Jahres die Fracht für einen 40-Zoll-Container von Shanghai nach Rotterdam noch über 17.000 Dollar, so liegt die Rate heute bei lediglich einem Zehntel davon. Die Geschwindigkeit, mit der die Preise innerhalb weniger Monate abgestürzt sind, lasse nur schwer eine „Normalität“ vermuten, von der die Reeder noch im Frühherbst ausgingen. „Es ist ein Crash“, meint Florian Braun von der Online-Spedition Flexport.



Die Gründe dafür sieht Braun vor allem in größeren Containerkapazitäten. Zum einen haben sich Lieferketten wieder stabilisiert. Hafenstaus wie in Shanghai haben sich aufgelöst. Dauerte es während der Krise im Schnitt acht Tage, bis ankommende Containerschiffe abgefertigt wurden, sind es jetzt zwei.