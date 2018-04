L'Orange: Rolls-Royce Power Systems verkauft Tochter für Einspritzsysteme

„Diese Transaktion basiert auf den Maßnahmen zur Vereinfachung des Geschäfts, die wir in den letzten zwei Jahren ergriffen haben“, betonte der Vorstandschef von Rolls-Royce, Warren East, am Montag in einer Mitteilung. „Der Verkauf von L'Orange ermöglicht es Rolls-Royce Power Systems, sich auf andere langfristige und hohe Wachstumsmöglichkeiten zu konzentrieren.“