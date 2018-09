Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill BAT-Chef Nicandro Durante verlässt Tabakkonzern

Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) steht vor einem Chefwechsel. Der langjährige Konzernlenker Nicandro Durante will das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen. Nach fast 40 Jahren bei BAT werde Durante sein Amt zum 1. April 2019 niederlegen, teilte der Zigarettenhersteller am späten Mittwochabend in London mit.