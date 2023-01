Luftfahrt: Airbus behauptet Position als weltgrößter Flugzeugbauer

Airbus bleibt mit deutlichem Abstand der größte Flugzeugbauer der Welt. Mit 661 ausgelieferten Flugzeugen – das ist ein Plus von acht Prozent – blieb das französisch-deutsche Unternehmen 2022 zwar wie befürchtet leicht hinter der eigenen Zielmarke von 700 Maschinen zurück, wie Airbus am Dienstagabend in Toulouse mitteilte.