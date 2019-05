Luftfahrt: Airbus kündigt Preiskampf gegen neuen Boeing-Jet an

ToulouseDer neue Airbus-Verkaufschef Christian Scherer schließt einen Preiskampf mit dem Erzrivalen Boeing nicht aus. Der europäische Flugzeugbauer setzt gegen den erwarteten, in der Mitte des Marktes angesiedelten neuen Boeing-Flugzeugtyp auf seine bestehenden Modelle A330neo und A321neo, wie Scherer am Dienstag in Toulouse sagte.