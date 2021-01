Luftfahrt Airbus und der Fluch der vollen Flugzeugparkplätze

Weil der Experten-Check bei den vielen Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen mitunter unmöglich war, musste Airbus umdenken. Damit die Auslieferung nicht daran scheitert, dachte sich der Konzern eine technische Neuerung namens E-Delivery aus. Der Kern ist, dass die neuen Eigentümer viele Terabyte an Daten erhalten: den genauen Spritverbrauch während bestimmter Flugmanöver zum Beispiel. Bislang konnten sie diese Informationen nur im Airbuszentrum über eine Datenleitung in der Airline-Verwaltung ansehen. So müssen am Ende nur noch kleine Teams kurz zu einer formellen Übernahme und die Piloten für den Überführungsflug anreisen. „Damit haben wir im vergangenen Jahr mehr als ein Viertel der Auslieferungen abgewickelt“, erklärt Konzernchef Faury.