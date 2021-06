Luftfahrt in der Coronakrise Konflikt um Airbus-Konzernumbau: IG Metall will Druck erhöhen

Dieser Teil der Umstrukturierung ist für die Gewerkschaft eine „rote Linie“, die nicht überschritten werden dürfe. Betroffen sind in der ein oder anderen Form laut IG Metall knapp 10.000 Beschäftigte an den Airbus-Standorten in Hamburg und Stade sowie bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Nordenham, Varel und Augsburg.



