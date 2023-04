Luftfahrt: Lieferprobleme bremsen Airbus – Elf Prozent weniger Flugzeuge ausgeliefert

Brüchige Lieferketten bremsen Airbus auch im neuen Jahr. Der europäische Flugzeugbauer lieferte im ersten Quartal 127 Maschinen an die Kunden aus, das sind elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Airbus am Dienstag mitteilte. Dabei wollte Airbus eigentlich die Schlagzahl bei der Produktion erhöhen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen. Gehofft hatte man in Toulouse auf bis zu 140 Auslieferungen.