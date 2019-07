Luftfahrt: Managementwechsel bei Boeings 737-Programm

SeattleBoeing wechselt das Management seines 737-Programms aus. Chef Eric Lindblad gehe in den nächsten Wochen in Rente, teilte der US-Flugzeugbauer am Donnerstag mit. Er war seit 34 Jahren bei dem US-Konzern und hatte seit gut einem Jahr die Verantwortung für den Beststeller. Seine Aufgaben übernimmt Mark Jenks in kritischen Zeiten.