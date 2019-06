Luftfahrt: Mitsubishi übernimmt Regionaljet-Geschäft von Bombardier

München, MontrealDer kanadische Eisenbahn- und Flugzeugbauer Bombardier trennt sich vom letzten Teil seines Geschäfts mit großen Verkehrsflugzeugen. Die CRJ-Baureihe von Regionaljets wird für 930 Millionen Dollar einschließlich Schulden an den japanischen Mischkonzern Mitsubishi Heavy Industries verkauft, der in diesen Markt einsteigen will, teilte Bombardier am Dienstag mit. 550 Millionen Dollar bekommen die Kanadier in bar.