Luftfahrt: Produktion der Boeing 737 Max soll bald wieder starten

Der Flugzeughersteller Boeing will die Produktion des aus dem Verkehr gezogenen Models 737 Max vor Jahresmitte wieder aufnehmen. Die Herstellung solle langsam und kontinuierlich Monate vor der Freigabe hochgefahren werden, sagte Boeing-Chef Dave Calhoun zu Journalisten am Mittwoch. Die Produktion des Modells steht seit Dezember still. Boeing geht davon aus, dass die zuständige Aufsicht FAA Mitte des Jahres grünes Licht für die Starterlaubnis der 737-Max-Maschinen geben wurde.