Luftfahrt: Triebwerksbauer MTU rüstet sich für höhere Flugzeugproduktion

Vorerst sieht sich MTU bei seinen Jahreszielen auf Kurs: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine beobachten wir kontinuierlich“, sagte Winkler. „Falls nötig werden wir unseren Ausblick anpassen.“ MTU rechnet mit einem Umsatz zwischen 5,2 und 5,4 Milliarden Euro und einem Plus beim Gewinn. Die guten Geschäftsaussichten spiegelten sich in einem Personalaufbau wider, sagte Winkler.