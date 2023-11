Luftfahrt: Triebwerkshersteller Rolls-Royce stellt sich rentabler auf – Aktie legt deutlich zu

Der neue Rolls-Royce-Chef Tufan Erginbilgic will den britischen Triebwerkshersteller auf Rendite trimmen. Der ehemalige BP-Manager will den operativen Gewinn mittelfristig auf 2,8 Milliarden Pfund schrauben, wie er am Dienstag ankündigte. Das wäre doppelt so viel wie Rolls-Royce für das laufende Jahr in Aussicht gestellt hat. Allein die Rendite im Geschäft mit Triebwerken für Verkehrsflugzeuge soll auf 15 bis 17 Prozent steigen; im vergangenen Jahr war Rolls-Royce hier gerade auf 2,5 Prozent gekommen.