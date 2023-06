Luftfahrt Warum die Auftragsflut für Airbus und Boeing eine Last ist

Wer dieser Tage die wichtigste Luftfahrtmesse in Paris besuchte, erlebte eine Branche in Feierlaune. Die Hallen rund um den alten Hauptstadt-Airport Le Bourget waren voller Besucher. Draußen auf den Freiflächen parkte Fluggerät fast Tragfläche an Rotorblatt. Und alle paar Minuten vermeldete ein Hersteller einen neuen Großauftrag: Insgesamt könnten die Hersteller auf der Messe und in den kommenden Tagen mehr als 2100 Maschinen oder fast zwei Jahresproduktionen verkaufen, schätzen Beobachter. „Die guten alten Zeiten sind zurück“, jubelt denn auch Airbus-Chef Guillaume Faury. Doch er wirkt dabei ungewohnt verhalten. Denn der Ingenieur mit dem Pilotenschein weiß: Seine Branche braucht statt neuer Flugzeugbestellungen vor allem neue Flugzeugmodelle. „Wir brauchen da eine neue Generation“, so Faury.