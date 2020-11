Luftfahrtbranche in der Coronakrise: Dax-Konzern MTU sieht Erholung ab 2021, starkes Wachstum erst ab 2024

Die Geschäftseinbrüche in der Luftfahrtbranche wegen der Coronakrise werden den Triebwerksbauer MTU Aero Engines noch lange begleiten. Wie Vorstandschef Reiner Winkler am Donnerstag bei einer Investorenveranstaltung erklärte, rechnet das Unternehmen damit, erst „ab 2024 wieder überproportional am Wachstum der Branche teilzuhaben“. Die Geschäftserholung werde bei dem Münchner Dax- Konzern aber bereits im kommenden Jahr einsetzen, vor allem dank zunehmender Nachfrage nach der Instandhaltung von Triebwerken ziviler Flugzeuge. Der Ausblick kam an der Börse offenbar nicht gut an: Die Aktien notierten 3,7 Prozent im Minus, ähnlich wie die Papiere anderer Luftfahrtausrüster.