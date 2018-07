Luftfahrtkonzern: Airbus ergattert Bestellungen für über 400 Flugzeuge in Farnborough

FarnboroughAirbus hat eine positive Bilanz der Luftfahrtschau im britischen Farnborough gezogen. Auf der wichtigsten Flugzeugmesse des Jahres habe der europäische Hersteller Bestellungen und Kauf-Absichtserklärungen für 431 Maschinen erhalten, teilte Airbus am Donnerstag mit. Davon seien 93 feste Bestellungen gewesen. In diesem Jahr kommt Airbus damit nach eigenen Berechnungen bereits auf 354 fixe Aufträge und 398 Absichtserklärungen. Davon entfielen 481 auf die A320-Baureihe und 120 auf die von Bombardier übernommene CSeries, die kürzlich in A220 umbenannt wurde.