Luftfahrtmesse Farnborough: Boeing und Airbus brauchen mehr Drama

Es liegt immer eine gewisse Spannung in der Luft, wenn sich im Sommer die Flugbranche zu den großen europäischen Flugmessen trifft. In ungeraden Jahren geht es nach Paris, in geraden Jahren nach London. So überraschend das Wetter zwischen gleißender Sonne und Wolkenbrüchen im Londoner Vorort Farnborough springt, so oft wechseln auch die dramatischen Schlagzeilen. Wenn etwa Dennis Muilenburg als Chef des weltgrößten Flugzeugherstellers Boeing am Sonntag bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung die ersten großen Termine macht, signalisiert das gewaltige Aufregung auf dem sonst diskreten Privatjetnutzern vorbehaltenen Farnborough Airfield.