Lufthansa Seid ehrlich, es ist doch eher Abzocke

Wer die Flugbranche schon länger verfolgt, konnte sich dieses Wochenende auf den Arm genommen fühlen. Da erzählte Lufthansa-Chef Carsten Spohr, er würde gerne mehr innerhalb Deutschlands fliegen lassen und so vor allem den genervten Geschäftsreisenden mehr Auswahl bieten. Doch leider scheitere das an den deutschen Flughäfen und ihren „hohen Gebühren, die unsere Gäste sowohl am Start- als auch am Zielflughafen in Deutschland bezahlen müssen“.