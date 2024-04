Luftverkehr Boeing-Whistleblower: „Die bringen defekte Flugzeuge heraus“

Unterdessen hörten Mitglieder des Handelsausschusses im Senat eine Expertenrunde an, die der Sicherheitskultur bei Boeing gravierende Mängel bescheinigte. Angestellte hörten zwar, dass das Management stets über Sicherheit spreche, spürten aber den Druck, Flugzeuge so schnell wie möglich durch die Fabrik zu bringen, sagte Javier de Luis, Dozent für Luftfahrttechnik am renommierten Massachusetts Institute of Technology. In Gesprächen mit Boeing-Mitarbeitern habe er erfahren, dass „es eine sehr reale Furcht für Retourkutschen und Strafen gibt, wenn man sich standhaft“ zeige.