Luftverkehr US-Senat nimmt Sicherheitsprobleme bei Boeing in den Fokus

Salehpour behauptet, dass Boeing bei der Herstellung des Modells 787 „Dreamliner“ Fehler beim Zusammenfügen von Rumpfteilen toleriert habe, was die Lebenszeit der Flugzeuge verringern könne. Er befürchtet, dass die Maschinen beim Flug auseinanderfallen und „zu Boden stürzen“ könnten. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC am Montag wiederholte Salehpour seine Kritik. Die gesamte weltweite Flotte brauche Aufmerksamkeit, sagte er. „Und die Aufmerksamkeit besteht darin, dass man die Lücken überprüfen und sicherstellen muss, dass es kein Potenzial für ein vorzeitiges Versagen gibt.“ Als er gefragt wurde, ob er aktuell seine Familie in eine Maschine von Boeing einsteigen lassen würde, sagte er: „Gerade würde ich das nicht.“