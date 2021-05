Luxuslimousine Mercedes startet Serienproduktion des EQS – Dritte Schicht ab Juli

Mitte Juni soll der EQS in den Verkauf kommen. Der Einstiegspreis liegt nach Unternehmensangaben in der Größenordnung von 100.000 Euro. Mit welchen Absatzzahlen Mercedes plant, wollte der Vorstand nicht sagen. Im Werk Sindelfingen arbeiten rund 24.000 Beschäftigte, 1500 davon in der Factory 56. Die Batteriesysteme für den EQS werden am Standort Stuttgart-Untertürkheim gefertigt.